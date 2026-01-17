Cultura | Mattarella' L' Aquila capitale perdono di pace e riconciliazione seme di cui c' è bisogno'

Il presidente Mattarella sottolinea come la cultura rappresenti il cuore di creatività e libertà. L'Aquila, città simbolo di rinascita, continua a testimoniare l’importanza delle sue espressioni culturali come strumenti di pace e riconciliazione. La cultura, infatti, può contribuire a ricostruire e rafforzare il senso di comunità, offrendo un seme di speranza e di rinnovamento per il futuro.

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "La cultura è l'anima di creatività e libertà. Le sue varie espressioni hanno questo potere e questa terra ne ha viste tante eccellenti manifestazioni. Ignazio Silone, suo figlio illustre, ha scritto che la libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di sperimentare, di dire di no a qualsiasi autorità. Una terra feconda, l'Aquila. Terra di Celestino V, Pietro Angelario del Morrone, di cui la Chiesa ha riconosciuto la santità. Il perdono che elargì, scardinando ogni privilegio di ricchezza o di classe sociale, divenne un gesto rivoluzionario. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura: Mattarella,'L'Aquila capitale perdono di pace e riconciliazione, seme di cui c'è bisogno' Leggi anche: Cultura: Mattarella,'L'Aquila capitale perdono di pace e riconciliazione, seme di cui c'è bisogno' Leggi anche: Mattarella a L'Aquila "capitale della Cultura 2026": "Strumento di convivenza e pace" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. L'Aquila Capitale della Cultura 2026, oggi la cerimonia d'inaugurazione: cosa prevede la scaletta; L'AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA: INAUGURAZIONE IL 17 GENNAIO CON MATTARELLA E IL MINISTRO GIULI; Si alza il sipario sull’Aquila Capitale italiana della Cultura, il programma della giornata; L’Aquila Capitale della Cultura, il programma del 17 gennaio: droni, installazioni e spettacoli. Cultura: Mattarella,'L'Aquila capitale perdono di pace e riconciliazione, seme di cui c'è bisogno' - Le sue varie espressioni hanno questo potere e questa terra ne ha viste tante eccellenti manifestazioni. iltempo.it

Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026: «È motore e collante della civiltà» - «Il ruolo di capitale della cultura riguarda l'intera comunità, è un'opportunità da condividere, un'occasione di crescita. msn.com

Mattarella a L'Aquila "capitale della cultura 2026": "Strumento di convivenza e pace" - "La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace. msn.com

Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione di L’Aquila capitale italiana della cultura 2026: «Èmotore e collante della civiltà» x.com

Inizia ufficialmente l’avventura di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Il Presidente Mattarella alla cerimonia inaugurale. Pierluigi Biondi Sindaco dell'Aquila - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.