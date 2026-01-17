Cultura Mattarella | suo valore risalta in tempi di guerre e volontà dominio

La cultura rappresenta un elemento fondamentale per la coesione sociale e il progresso civile. Come sottolineato dal Presidente Mattarella, essa è un patrimonio che arricchisce sia i beni materiali sia l’ambiente naturale, contribuendo a definire l’identità di una nazione. In tempi di conflitti e tensioni, la cultura si conferma come un valore essenziale per preservare la pace e la dignità di ogni società.

Roma, 17 gen. (askanews) – "La cultura è motore, è anche collante di civiltà. È un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci circonda e che abbiamo il dovere di tutelare". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L'Aquila capitale della Cultura italiana 2026. "Un patrimonio, la cultura – ha sottolineato – che si sviluppa nel dialogo e nel confronto, che si arricchisce nello scambio acquisendo il sapere degli altri e trasmettendo il proprio, ammirando la creatività e condividendola.

Cultura: Mattarella, 'strumento di pace contro guerre, volontà dominio e strategie predatorie' - "La cultura è motore e anche collante di civiltà, è un patrimonio che dà pregio e significato agli stessi beni materiali di cui disponiamo, alla stessa natura che ci ci ...

Mattarella alla cerimonia d'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026: «Èmotore e collante della civiltà»

L'Aquila 2026, oggi con Mattarella l'inaugurazione dell'anno da Capitale Italiana della Cultura.

