Cultura | Mattarella ringrazia presenza Giorgetti a l' Aquila ' economia trae benefici'

Il presidente Mattarella ha espresso gratitudine al ministro Giorgetti durante un evento a L'Aquila, sottolineando l'importanza del rapporto tra economia e cultura. In occasione della presenza della Guardia di Finanza, ha evidenziato come la cultura contribuisca positivamente allo sviluppo economico, rafforzando il legame tra questi settori fondamentali per il progresso del Paese.

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "Rivolgo un saluto al ministro dell'Economia, che penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, che ringraziamo, ma anche per sottolineare il legame tra economia e cultura, i benefici che l'economia trae dalla cultura". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cultura: Mattarella ringrazia presenza Giorgetti a l'Aquila, 'economia trae benefici' Leggi anche: L'Aquila 2026, al via le celebrazioni per la "Capitale della Cultura" con Mattarella Leggi anche: L’Aquila 2026, oggi con Mattarella l’inaugurazione dell’anno da Capitale Italiana della Cultura Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il presidente Mattarella a Repubblica: “I vostri 50 anni un bellissimo percorso”. Cultura: Mattarella ringrazia presenza Giorgetti a l'Aquila, 'economia trae benefici' - "Rivolgo un saluto al ministro dell'Economia, che penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, che ringraziamo, ma anche per sottoline ... lanuovasardegna.it

L'Aquila 2026, al via le celebrazioni per la "Capitale della Cultura" con Mattarella - Il Presidente inaugura domani l'anno da Capitale italiana della Cultura del capoluogo abruzzere: un racconto tra memoria e innovazione che trasformerà il capoluogo abruzzese in un palcoscenico naziona ... msn.com

L'Aquila, oggi con Mattarella l'inaugurazione dell'anno di Capitale italiana della Cultura - Non una semplice celebrazione, ma un atto fondativo, un impegno condiviso vers ... msn.com

L'Aquila 2026, oggi con Mattarella l'inaugurazione dell'anno da Capitale Italiana della Cultura. - facebook.com facebook

Mattarella: Fondamentale alla crescita della identità nazionale è stato - e rimane - il contributo della cultura, dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.