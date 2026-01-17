Cultura | Mattarella ringrazia presenza Giorgetti a l' Aquila ' economia trae benefici'

Il presidente Mattarella ha espresso gratitudine al ministro Giorgetti durante un evento a L'Aquila, sottolineando l'importanza del rapporto tra economia e cultura. In occasione della presenza della Guardia di Finanza, ha evidenziato come la cultura contribuisca positivamente allo sviluppo economico, rafforzando il legame tra questi settori fondamentali per il progresso del Paese.

L'Aquila, 17 gen. (Adnkronos) - "Rivolgo un saluto al ministro dell'Economia, che penso sia qui non soltanto perché ci troviamo ospiti della Guardia di Finanza, che ringraziamo, ma anche per sottolineare il legame tra economia e cultura, i benefici che l'economia trae dalla cultura". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it

