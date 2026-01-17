Cultura Mattarella | L’Aquila capitale 2026 occasione per tutta la comunità

Il riconoscimento di L’Aquila come Capitale della Cultura 2026 rappresenta un’opportunità per coinvolgere tutta la comunità locale. Secondo il presidente Mattarella, il ruolo di capitale culturale non spetta solo alle istituzioni, ma coinvolge l’intera collettività, favorendo una partecipazione condivisa e un rilancio culturale che possa rafforzare il senso di identità e coesione della città.

Roma, 17 gen. (askanews) – “Il ruolo di capitale della cultura non è esclusivo delle istituzioni, riguarda l’intera collettività, riguarda la comunità. Riguarda Aquila, riguarda questa provincia, questa regione. È un’opportunità da condividere, un’occasione di crescita nella conoscenza e nell’incontro”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per L’Aquila capitale della Cultura italiana 2026. “Con questo spirito – ha aggiunto – rivolgo un saluto e un augurio particolarmente intensi a tutti gli aquilani e in primo luogo ai giovani, affinché possano trarre da nuove esperienze, stimoli e valori da porre a frutto per il futuro delle loro comunità”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

