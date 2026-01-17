Ecco i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 di cricket, che si svolgeranno tra India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo. Il torneo, inserito nel formato olimpico, vedrà la nazionale italiana impegnata in questa importante competizione internazionale. Wayne Madsen ricopre il ruolo di capitano, guidando la squadra in questa sfida globale.

L’Italia cercherà di essere protagonista ai Mondiali T20 di cricket, che si disputeranno tra India e Sri Lanka da sabato 7 febbraio a domenica 8 marzo. La nostra Nazionale si cimenterà nella rassegna iridata di questo format, che sarà poi presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: l’ICC ha adottato questa tipologia per tornare nel programma dei prossimi Giochi, dove uno degli sport più praticati a livello planetario avrà il suo meritato spazio. Gli azzurri, al loro debutto assoluto della competizione, esordiranno lunedì 9 febbraio all’Eden Gardens di Kolkata contro il Bangladesh e poi si rimetteranno in gioco tre giorni più tardi contro il Nepal in quel di Mumbai. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cricket, i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 (format olimpico): Wayne Madsen il capitano

Leggi anche: Cricket, Joe Burns non giocherà la Coppa del Mondo T20 2026. Wayne Madsen sarà il capitano degli azzurri

Leggi anche: Cricket, l’Italia giocherà tre amichevoli a Dubai in preparazione alla Coppa del Mondo T20

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cricket, i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 (format olimpico): Wayne Madsen il capitano - L'Italia cercherà di essere protagonista ai Mondiali T20 di cricket, che si disputeranno tra India e Sri Lanka da sabato 7 febbraio a domenica 8 marzo. oasport.it

Mondiali, l'Italia del cricket debutta con Bangladesh e Inghilterra. Il derby «bollente» tra India e Pakistan già nel girone - Sono queste le squadre che la Nazionale italiana di cricket sfiderà nel Campionato del Mondo di Cricket T20, in programma dal 7 febbraio 2026 in ... corriere.it

ROMA - I convocati di Gasperini per il match contro il Torino ift.tt/p1Is8hr x.com

La lista convocati per il big match #ModicaAvola in programma Sabato 17 ore 14:30 - facebook.com facebook