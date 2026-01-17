Cremonese-Verona lunedì 19 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si disputa la partita tra Cremonese e Verona allo Stadio Zini. L'incontro, valido per la stagione 2025-2026, rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica.

Lunedì nel tardo pomeriggio allo Zini va in scena la sfida tra Cremonese e Verona, a tutti gli effetti scontro salvezza anche se i padroni di casa sono in una situazione di classifica al momento piuttosto tranquilla. I grigiorossi sono infatti a quota 22 punti, a +8 sulla zona retrocessione, anche se non vincono da. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 18:30 si affrontano Cremonese e Verona allo Zini, in una partita importante per la zona salvezza. Nonostante la posizione in classifica, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria situazione. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una gara che può avere ripercussioni significative sul proseguo del campionato.

Serie A, il Milan batte il Lecce di misura con un gol di Fulkrug e resta a - 3 dall'Inter. Questi gli altri risultati della domenica: Torino-Roma 0-2, Bologna-Fiorentina 1-2, Parma-Genoa 0-0. Lunedì Cremonese-Verona e Lazio-Como. facebook

#Cremonese, #Nicola: “Il #Verona ha grande fisicità e ritmo. Speriamo di fare una partita di spessore a livello emotivo, tecnico e tattico” - x.com