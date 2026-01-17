Cremona colpisce capotreno e tenta di rapinarlo | denunciato ventenne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato a Cremona per aver colpito un capotreno e tentato di rapinarlo nella stazione di Cavatigozzi. L’episodio, avvenuto giovedì 15 gennaio, ha suscitato preoccupazione nella comunità. Indagini in corso chiariranno i dettagli dell’accaduto, mentre le autorità continuano a monitorare la sicurezza nelle aree ferroviarie della zona.

Cremona, 17 gennaio 2026 – Svolta nel caso di aggressione che, giovedì 15 gennaio, ha visto coinvolto un capotreno all’interno della stazione di Cavatigozzi, a Cremona. I carabinieri hanno infatti denunciato un senza fissa dimora di 20 anni, con l’accusa di aver colpito e tentato di rapinare la vittima. Accerchiano, picchiano e rapinano due giovani a Brescia: cinque arresti, due sono minori L'aggressione come detto è avvenuta giovedì all'alba, intorno alle 4 del mattino. Il ferroviere era al lavoro nello scalo ferroviario quando ha sorpreso il giovane in un'area in cui non era autorizzato a trovarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, colpisce capotreno e tenta di rapinarlo: denunciato ventenne Leggi anche: Ventenne trovato con marijuana, hashish e bilancino di precisione: denunciato Leggi anche: Droga e spranga in auto. Denunciato un ventenne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Colpisce capotreno e tenta di rapinarlo: denunciato ventenne senza fissa dimora - Cremona, 17 gennaio 2026 – Svolta nel caso di aggressione che, giovedì 15 gennaio, ha visto coinvolto un capotreno all’interno della stazione di Cavatigozzi, a Cremona. ilgiorno.it

Picchia capotreno e tenta di rapinarlo, ventenne denunciato a Cremona - I carabinieri hanno individuato e denunciato un senza fissa dimora 20enne accusato di aver aggredito e tentato di rapinare un capotreno nella stazione di Cavatigozzi, a Cremona. msn.com

Pesta il capotreno e tenta di rapinarlo, 20enne denunciato - L’episodio si è verificato poco dopo le 4 del mattino del 15 gennaio allo scalo ferroviario di Cavatigozzi. laprovinciacr.it

CREMONA AMMUTOLITA (e anche qualche altra città ) Il Napoli colpisce due volte e controlla. Voti, giudizi - Le pagelle parlano chiaro. clicca #CremonaNapoli 0-2 #ForzaNapoli #napoli #SerieA #SerieAEnilive #calcionapoli1926 #Calcio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.