A partire dal 1° gennaio, il servizio di recupero di animali selvatici nella provincia di Ravenna è temporaneamente sospeso. Fino alla fine del 2023, l’associazione ‘Amici degli Animali’ si occupava di questo compito, ma ora il centro è chiuso. Per chi si trovi a dover gestire situazioni di emergenza con lepri, barbagianni e altri animali selvatici, si consiglia di consultare le indicazioni delle autorità locali o di rivolgersi a enti competenti.

Lepri, barbagianni e altri animali selvatici da recuperare? Fino al 31 dicembre del delicato compito nel territorio provinciale si occupava l’associazione ‘ Amici degli animali ’ ma dal primo gennaio il servizio è sospeso e il Centro di recupero animali selvatici ravennate, come si vede anche online, è chiuso temporaneamente. "Non abbiamo partecipato all’ultimo bando della Regione, che ha la giurisdizione sugli animali selvatici, per provare a scuotere le istituzioni e sollecitarle a risolvere la nostra situazione" dice Massimo Marendon, vigile del fuoco in pensione che insieme ad altri ex colleghi nel 2007 ha fondato gli ‘Amici degli animali’, un’associazione zoofila di cui è presidente, che si occupa del soccorso, recupero, trasporto, custodia e ricovero di animali feriti o bisognosi e fino al 31 dicembre si occupava anche del recupero animali selvatici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cras, servizio sospeso: "Da gennaio stop recuperi di animali selvatici. Abbiamo bisogno di aiuto"

Leggi anche: Gli “angeli” dell’Annunziata. Cinquanta pasti ogni giorno: "Ma abbiamo bisogno di aiuto"

Leggi anche: I procioni di città: così l’ambiente urbano sta trasformando gli animali selvatici

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cras, servizio sospeso: Da gennaio stop recuperi di animali selvatici. Abbiamo bisogno di aiuto; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; La Procura di Sion chiede una cauzione di 400mila franchi per la libertà dei coniugi Moretti - Moretti al giudice: Non scappo perché voglio verità.

Cras, servizio sospeso: "Da gennaio stop recuperi di animali selvatici. Abbiamo bisogno di aiuto" - Marendon degli ‘Amici degli animali’: "Area in via degli Zingari da sistemare". ilrestodelcarlino.it