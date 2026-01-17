Crans-Montana | un misterioso benefattore offre 400mila euro per i Moretti

A Crans-Montana, un benefattore sconosciuto ha versato 400mila euro come cauzione, consentendo la scarcerazione immediata dei Moretti. L'intervento anonimo presso la Procura del Canton Vallese ha aperto nuovi scenari nel caso, sollevando interesse e attenzione sulla vicenda. Questa mossa, ancora senza spiegazioni ufficiali, rappresenta un elemento chiave nello sviluppo della situazione.

Il complesso enigma giudiziario che avvolge il Constellation di Crans-Montana sembra essere giunto a un punto di svolta decisivo grazie all'intervento improvviso di un misterioso alleato. Nelle ultime ore, la difesa di Jacques Moretti ha presentato una formale istanza alla Procura del Canton Vallese comunicando la disponibilità di un privato a coprire l'intera somma della cauzione. Questo gesto di estrema generosità, che ammonta a ben 400mila euro, potrebbe restituire la libertà all'imprenditore e alla moglie Jessica nel giro di pochissimo tempo. La notizia è emersa attraverso i documenti dell'inchiesta citati dall'agenzia Agi, i quali rivelano una strategia difensiva pronta a scardinare le attuali misure restrittive.

