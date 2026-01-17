Crans-Montana un 16enne ricoverato al Niguarda esce dal coma Nel bar Costellation trovati anche petardi illegali

Un adolescente romano di 16 anni, ricoverato al Niguarda dopo l’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, è uscito dal coma farmacologico. Le indagini hanno anche scoperto la presenza di petardi illegali nel locale. La vicenda evidenzia rischi e conseguenze di incidenti legati a situazioni di emergenza e comportamenti pericolosi, sottolineando l’importanza di interventi di prevenzione e sicurezza.

Esce dal coma farmacologico dopo due settimane, il sedicenne romano rimasto gravemente ferito nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano insieme ad altri giovani coinvolti nella tragedia, il ragazzo è stato estubat o, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito nel centro grandi ustioni. Un passaggio clinico delicato ma fondamentale, che apre uno spiraglio di speranza dopo giorni di grande apprensione. Al risveglio, il giovane ha pronunciato poche frasi: “Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?” ha mormorato ai genitori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, un 16enne ricoverato al Niguarda esce dal coma. Nel bar Costellation trovati anche petardi illegali Leggi anche: Crans Montana, Valentino Giola papà di un 16enne ricoverato al Niguarda: “I suoi amici sono morti, dirglielo è stata dura” Leggi anche: Tragedia Crans-Montana, atteso all’ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove: era ricoverato a Zurigo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, Valentino Giola papà di un 16enne ricoverato al Niguarda: “I suoi amici sono morti, dirglielo è stata dura”; Crans-Montana, Manfredi Marcucci esce dal coma: «Dove sono i miei amici?». Le prime parole del 16enne romano ricoverato al Niguarda; Crans-Montana, parla Bertolaso: «Leonardo Bove ha ustioni sul 50% del corpo. Uno dei pazienti è fuori pericolo»; Tragedia Crans-Montana, arrivato all'ospedale Niguarda il 16enne di Milano Leonardo Bove: era ricoverato a Zurigo. Crans-Montana, un 16enne ricoverato al Niguarda esce dal coma. Nel bar Costellation trovati anche petardi illegali - Il16enne romano ferito nell'incendio di Capodanno al bar di Crans- ilfattoquotidiano.it

