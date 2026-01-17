Crans-Montana ragazzo di 16 anni si risveglia dal coma | le sue prime parole

Un giovane di 16 anni coinvolto nell'incidente di Crans-Montana si è risvegliato dal coma. Dopo settimane di coma, il ragazzo ha pronunciato le sue prime parole, portando un certo sollievo alle persone vicine. La notizia rappresenta un passo importante nel percorso di recupero e apre uno spiraglio di speranza per la sua famiglia e i soccorritori.

Il giovane Manfredi, 16 anni, ha finalmente aperto gli occhi dopo essere stato in coma per due settimane a causa del terribile incendio che ha colpito il disco-pub Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno. Il ragazzo romano, come si legge su SkyTG24, è ricoverato al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, ma ha mostrato segni di miglioramento dopo aver trascorso le prime giornate in coma farmacologico. Non appena è stato possibile, i suoi genitori hanno parlato con lui, scoprendo che la sua prima domanda riguardava gli amici coinvolti nel rogo. “Dove sono i miei amici?” ha chiesto, ignaro del destino che li ha colpiti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

