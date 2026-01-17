Crans Montana Manfredi esce dal coma dopo due settimane | ‘I miei amici dove sono?’

Manfredi Marcucci, il sedicenne romano vittima dell’incendio di Crans Montana, è uscito dal coma dopo due settimane di terapia intensiva. Dopo il grave incidente avvenuto a Capodanno, Manfredi ha finalmente riaperto gli occhi, portando una speranza nel suo percorso di recupero. La sua condizione rimane sotto stretta osservazione, mentre familiari e amici attendono aggiornamenti sulle sue future condizioni di salute.

Crans Montana, svolta per Manfredi: fuori dalla terapia intensiva dopo l’incendio. Dopo due settimane di coma farmacologico, Manfredi Marcucci, il sedicenne romano rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans Montana la notte di Capodanno, ha aperto gli occhi. Ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, il ragazzo è stato estubato, è uscito dalla terapia intensiva ed è stato trasferito nel centro grandi ustionati. Una notizia accolta con estrema cautela ma anche con sollievo dalla famiglia, che parla per la prima volta di una possibile luce in fondo al tunnel. A riportarlo sono Il Messaggero e Il Mattino, che raccontano i primi, toccanti momenti di lucidità del giovane. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

