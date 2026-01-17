A Crans Montana, si aggiorna sulle condizioni di uno dei giovani in coma presso l'ospedale locale. La notizia, condivisa con tono pacato e rispettoso, evidenzia la delicatezza della situazione e l’attenzione della comunità nei confronti di questi ragazzi. Le informazioni fornite mirano a offrire un quadro chiaro e sobrio dello stato di salute, senza enfasi o sensazionalismo.

– Lo ha detto con un filo di voce, quasi un sussurro. «Posso andare in gita con la scuola? E i miei amici dove sono?». Sono state queste le prime parole pronunciate da Manfredi Marcucci, il sedicenne romano che si è risvegliato dopo due settimane di coma farmacologico. Le ha rivolte ai genitori, appena riemerso da uno dei momenti più delicati del suo lungo percorso di cure. Ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano insieme ad altri giovani rimasti feriti nel rogo scoppiato la notte di Capodanno in Svizzera, Manfredi ha compiuto un passo importante: è uscito dalla terapia intensiva, è stato estubato ed è stato trasferito nel centro grandi ustionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Crans Montana, la notizia dall’ospedale su uno dei ragazzi in coma: scena straziante!

Leggi anche: Crans Montana, l’annuncio dei medici dell’ospedale su uno dei ragazzi feriti

Leggi anche: Crans Montana, è appena arrivato l’annuncio dall’ospedale su uno dei giovanissimi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Non mi ha lasciato…”. Crans-Montana, le parole di Eleonora dall’ospedale: emozione infinita; Crans Montana nuovo annuncio choc dei medici | brutte notizie dall’ospedale; Ne abbiamo ancora bisogno Strage Crans-Montana l’appello dall’ospedale Niguarda; Leonardo Bove al Niguarda la notizia ora dall’ospedale | Ci sono anche loro.

“Svizzeri irrigiditi e frettolosi per la nostra presenza”, il sopralluogo degli inviati italiani e i dubbi sulle indagini sul rogo di Crans-Montana - Interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla trasparenza delle indagini svizzere dopo la tragedia che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it