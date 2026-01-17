Crans-Montana la conferma dei medici su Manfredi uno dei giovani ricoverati
Crans-Montana conferma le parole dei medici su Manfredi, uno dei giovani ricoverati. Dopo due settimane di incertezza, la famiglia resta in attesa, sostenuta dalla speranza e dal lavoro dei professionisti sanitari. La vicenda evidenzia l’importanza di un’assistenza qualificata e di un sostegno continuo, mantenendo vivo il desiderio di un esito positivo.
Per due settimane il tempo è sembrato fermarsi, sospeso tra le pareti di una terapia intensiva e l’attesa angosciosa di una famiglia che non ha mai smesso di sperare. Da quella notte drammatica a Crans-Montana, l’incendio che ha sconvolto una comitiva di adolescenti italiani continua a lasciare segni profondi, fatti di dolore, silenzi e notti interminabili trascorse in ospedale. Tra quei ragazzi c’è Manfredi Marcucci, 16 anni, romano, uno dei feriti più gravi. Il suo nome è diventato simbolo di una battaglia difficile, combattuta giorno dopo giorno tra macchinari, cure intensive e l’incertezza tipica delle grandi ustioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
