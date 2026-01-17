Crans-Montana e grandi ustionati come si ricostruisce la pelle | Il trapianto di cute permette non solo di sopravvivere ma di guardare al futuro Lo specialista spiega le fasi della guarigione

Il trapianto di pelle rappresenta una soluzione fondamentale per la ricostruzione dei grandi ustionati, come nel caso di Crans-Montana. Attraverso le tecniche di innesto e il supporto delle banche della cute, si favorisce la guarigione e il recupero funzionale. Questo intervento, spiegato dagli specialisti, permette non solo di sopravvivere, ma di guardare al futuro con maggiori possibilità di reintegrazione e qualità di vita.

Dopo la rimozione della pelle distrutta, il corpo deve essere protetto. È qui che entrano in gioco le banche della cute. «In questa fase utilizziamo la cute da donatore, proveniente dalle banche della pelle», spiega Navissano. «È un trapianto temporaneo, ma assolutamente salvavita». La funzione della pelle di banca è molteplice: «Serve a ridurre il dolore, prevenire le infezioni, limitare la perdita di liquidi e proteggere il paziente dall'ipotermia», elenca il direttore. «Senza questa copertura, il rischio di morte è altissimo».Ma l'attecchimento è limitato nel tempo: «La cute di banca dura mediamente 15–20 giorni», precisa.

Crans-Montana, donazione dei capelli per le vittime dell'incendio, agli ustionati gravi non ricresceranno più - Montana, parrucchieri italiani e svizzeri si attivano per la donazione di capelli, utili per le parrucche da destinare ai feriti ... virgilio.it

Crans-Montana, da Genova i farmaci salvavita che sfidano la morte - Montana, da Genova a Milano arrivano NexoBrid e Xacduro: terapie avanzate per ustioni estese e infezioni batteriche critiche. ligurianotizie.it

Crans-Montana, cauzione di 400mila franchi ai Moretti: la richiesta della procura x.com

"Non è normale". Crans Montana, la segnalazione choc sulle autopsie: "Dopo tanti giorni…". Cosa salta fuori - facebook.com facebook

