Costa Sud ok al completamento del lotto 6 | anfiteatro skatepark e spazio per bicicross

Il lotto 6 del parco Costa Sud, situato lungo il litorale meridionale, vedrà presto la realizzazione di un anfiteatro, uno skatepark e un'area dedicata al bike-cross. Questi interventi, parte della riqualificazione in corso, mirano a valorizzare gli spazi pubblici e offrire nuove opportunità di aggregazione e sport per la comunità locale. La conclusione del progetto contribuirà a migliorare l'area e a promuovere uno stile di vita attivo.

Skatepark, un anfiteatro e uno spazio per bike-cross completeranno il lotto 6 del parco Costa Sud, la grande opera di riqualificazione avviata lungo il litorale meridionale della città. La giunta comunale, infatti, ha approvato ieri, su proposta del sindaco Leccese, l'utilizzo delle economie di spesa rivenienti dalla rideterminazione del quadro economico con cui è stato finanziata la parte principale del lotto 6 per la realizzazione di ulteriori interventi. Nel dettaglio, il lotto 6 riguarda la riqualificazione dell'area intorno al centro sportivo 'Bellavista' (già riqualificato in precedenza, attualmente funzionante e gestito dalla Fidal).

