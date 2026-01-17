Così salviamo il Grande Fiume | Il Castello e i colori della Spal Anche i pizzaioli al nostro fianco

Il castello di Ferrara e i colori della Spal rappresentano simboli di identità e tradizione locale. In un contesto in cui l’ambiente gioca un ruolo fondamentale, anche i pizzaioli si uniscono per promuovere pratiche sostenibili e preservare il patrimonio naturale e culturale della città. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere il territorio, valorizzando le radici storiche e sportive di Ferrara.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.