Così salviamo il Grande Fiume | Il Castello e i colori della Spal Anche i pizzaioli al nostro fianco
Il castello di Ferrara e i colori della Spal rappresentano simboli di identità e tradizione locale. In un contesto in cui l’ambiente gioca un ruolo fondamentale, anche i pizzaioli si uniscono per promuovere pratiche sostenibili e preservare il patrimonio naturale e culturale della città. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di proteggere il territorio, valorizzando le radici storiche e sportive di Ferrara.
Ferrara, 17 gennaio 2026 – Il castello, i colori della Spal, orgoglio estense. Anche l’ambiente ha i suoi simboli. E’ la storia di Francesco Bregola e Federico Bandiera, due amici che condividono il rispetto per la natura, amano gli animali, la città di Ferrara. Difesa ambientale Estense è nato così, gruppo spontaneo con le radici in una terra. Anche il logo dell’associazione richiama l’identità cittadina. Da un lato il Castello Estense, simbolo di Ferrara, dall’altro i colori che richiamano la Spal, la passione di Francesco, tifoso da sempre. Dai parchi alle rive del Grande Fiume, dalle piazze ai canali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
