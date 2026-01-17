Cosa hanno davvero Crans Montana la clamorosa scoperta sui Moretti E spunta un caro amico…
La vicenda giudiziaria sulla strage di Capodanno al locale Le Constellation a Crans Montana si approfondisce con nuovi elementi. Tra le ultime scoperte, emerge una connessione con i Moretti e un rapporto con un caro amico. La notizia offre uno sguardo aggiornato sui sviluppi di questa intricata vicenda, che continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla verità.
La vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno nel locale Le Constellation continua ad arricchirsi di nuovi passaggi decisivi. Al centro ci sono Jacques e Jessica Moretti, i coniugi proprietari del locale distrutto dall’incendio, accusati di omicidio colposo, lesioni aggravate colpose e incendio doloso. In Svizzera si apre ora una fase delicata, che riguarda le misure cautelari e le eventuali condizioni per un’attenuazione della loro posizione, mentre proseguono gli interrogatori e l’inchiesta si allarga anche al contesto istituzionale. In totale si parla di 400.000 franchi svizzeri, circa 430. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche: Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto: è una catastrofe”
Jacques Moretti crolla: spariti i documenti sui lavori Constellation a Crans-Montana, cosa nasconde davvero? - Confessione e documenti mancantiJacques Moretti ha ammesso davanti ai pm elvetici una verità cruciale: “Non ci sono più i documenti”. assodigitale.it
Crans-Montana, i Moretti: «Cyane salì sulle spalle di sua iniziativa». Ma gli ex dipendenti: «No, Jessica chiedeva di farlo» - Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Le Constellation di Crans- ilmattino.it
Crans-Montana, scandalo tv: cosa ci hanno nascosto davvero durante la diretta più imbarazzante di sempre - Montana è diventata il palcoscenico di una corsa allo scandalo televisiva in cui il racconto ha ceduto il passo alla frenesia ... assodigitale.it
