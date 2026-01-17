Cosa hanno davvero Crans Montana la clamorosa scoperta sui Moretti E spunta un caro amico…

La vicenda giudiziaria sulla strage di Capodanno al locale Le Constellation a Crans Montana si approfondisce con nuovi elementi. Tra le ultime scoperte, emerge una connessione con i Moretti e un rapporto con un caro amico. La notizia offre uno sguardo aggiornato sui sviluppi di questa intricata vicenda, che continua a suscitare attenzione e interrogativi sulla verità.

La vicenda giudiziaria legata alla strage di Capodanno nel locale Le Constellation continua ad arricchirsi di nuovi passaggi decisivi. Al centro ci sono Jacques e Jessica Moretti, i coniugi proprietari del locale distrutto dall’incendio, accusati di omicidio colposo, lesioni aggravate colpose e incendio doloso. In Svizzera si apre ora una fase delicata, che riguarda le misure cautelari e le eventuali condizioni per un’attenuazione della loro posizione, mentre proseguono gli interrogatori e l’inchiesta si allarga anche al contesto istituzionale. In totale si parla di 400.000 franchi svizzeri, circa 430. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto: è una catastrofe”

Leggi anche: Crans-Montana, indagati Jessica e Jacques Moretti. L’amico: “Quella sera hanno detto ‘è una catastrofe'”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans Montana, arrestato Jacques Moretti: gestore di Le Constellation; La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Crans Montana, dai video la verità: Jessica Moretti in fuga con la cassa, nessun dipendente sembra intervenire, cosa è successo davvero...; Crans-Montana, lo psicologo: Studenti dopo la tragedia, silenzio e lacrime. Arrestato il titolare del locale.

Jacques Moretti crolla: spariti i documenti sui lavori Constellation a Crans-Montana, cosa nasconde davvero? - Confessione e documenti mancantiJacques Moretti ha ammesso davanti ai pm elvetici una verità cruciale: “Non ci sono più i documenti”. assodigitale.it