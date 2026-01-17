Cosa ha chiesto Crans-Montana Manfredi esce dal coma la richiesta da brividi al papà in lacrime

Dopo due settimane in condizioni critiche, Manfredi esce dal coma a Crans-Montana. La sua richiesta, fatta con voce tremante, ha commosso il padre e tutti coloro che hanno seguito la vicenda. Un momento di speranza in un percorso segnato da tensione e attese, tra le luci della corsia e il supporto di chi ha creduto fino in fondo.

Due settimane con il fiato sospeso, tra luci fredde di corsia, monitor che suonano e notti passate su una sedia, senza mai davvero dormire. È in questo tempo sospeso che una famiglia romana ha vissuto ogni ora, aspettando un segnale, anche piccolo, che potesse cambiare tutto. Tutto è cominciato in quella notte maledetta a Crans-Montana, in Svizzera, quando una gita che doveva essere solo spensieratezza si è trasformata in incubo. Un incendio improvviso, le fiamme, le urla, la fuga disperata: una comitiva di adolescenti italiani travolta da un rogo che ha lasciato dietro di sé dolore, domande, e ragazzi tra la vita e la morte.

Strage di Crans-Montana: cosa avevano detto i proprietari alla cameriera morta nell'incendio? - Cyane Panine, 24 anni, è la cameriera morta nell'incendio di Crans- notizie.it

Crans-Montana, il giallo dei social de Le Constellation: “Cosa stanno provando a fare” - Mistero sulle pagine social del locale Le Constellation dove si è verificata la tragedia di Crans- newsmondo.it

