Cosa fare anche gratis a Trento dal 16 al 18 gennaio | tutti gli eventi

Da trentotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali iniziative a Trento dal 16 al 18 gennaio, inclusi eventi gratuiti e a pagamento. Durante il fine settimana, la città offre diverse opportunità di svago e cultura, tra sagre, concerti, mostre e attività sportive. Una selezione di appuntamenti pensati per tutti, per scoprire il territorio e vivere momenti di aggregazione e interesse culturale.

Anche questo fine settimana il Trentino si accende di appuntamenti, tra sagre di paese, concerti, mostre, sport e proposte culturali. Un’occasione per vivere il territorio in tutte le sue sfumature, dalle cime delle Dolomiti. 🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 14 al 16 novembre: tutti gli eventi

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 14 al 16 novembre: tutti gli eventi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 9 alll’11 gennaio: tutti gli eventi; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 16 al 18 gennaio: tutti gli eventi; Olimpiadi Milano-Cortina, in Trentino bus gratis per volontari e spettatori; Per i Giochi trasporti pubblici gratis in Trentino: ecco come e per chi.

cosa fare gratis trentoCosa fare (anche gratis) a Trento dal 2 al 4 gennaio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. trentotoday.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.