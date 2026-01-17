Corriere dello Sport | Clamoroso Roma vuole Lang
La Roma ha mostrato interesse per Noa Lang, esterno offensivo attualmente in forza al Napoli. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’operazione strategica per il mercato di gennaio. Mentre le discussioni proseguono, resta da valutare la fattibilità di un eventuale trasferimento e le implicazioni per entrambe le squadre coinvolte.
"> La Roma irrompe sul mercato per Noa Lang, esterno offensivo del Napoli diventato improvvisamente uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale. L’olandese, acquistato in estate dagli azzurri per 27 milioni più bonus, è ora considerato in uscita e ha attirato l’interesse di diversi club europei. A fare il punto è Jacopo Aliprandi insieme a Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che raccontano come la situazione sia cambiata rapidamente nelle ultime settimane. Fino a poco tempo fa, un addio sembrava improbabile, anche perché Lang aveva manifestato la volontà di restare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
