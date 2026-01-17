La Roma ha mostrato interesse per Noa Lang, esterno offensivo attualmente in forza al Napoli. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe rappresentare un’operazione strategica per il mercato di gennaio. Mentre le discussioni proseguono, resta da valutare la fattibilità di un eventuale trasferimento e le implicazioni per entrambe le squadre coinvolte.

"> La Roma irrompe sul mercato per Noa Lang, esterno offensivo del Napoli diventato improvvisamente uno dei nomi più caldi di questa sessione invernale. L’olandese, acquistato in estate dagli azzurri per 27 milioni più bonus, è ora considerato in uscita e ha attirato l’interesse di diversi club europei. A fare il punto è Jacopo Aliprandi insieme a Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che raccontano come la situazione sia cambiata rapidamente nelle ultime settimane. Fino a poco tempo fa, un addio sembrava improbabile, anche perché Lang aveva manifestato la volontà di restare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Clamoroso Roma, vuole Lang”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Solo baci senza saluti: Lang vede ancora azzurro”

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, l’arma doppia di Conte: Neres e Lang accendono la rivoluzione sugli esterni”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Clamoroso Arena, gol al debutto a 16 anni in Roma-Torino: la sequenza; La Roma aspetta una risposta definitiva: oggi la giornata decisiva per Raspadori; La Juventus ci prova per Bernardo Silva e scarica Joao Mario. Zirkzee-Roma, non è finita. Zapata piace a Genoa e Pisa; Un ritorno a Napoli lo attrae nonostante l'offerta top della Roma. Retroscena Raspadori: gli aggiornamenti.

Clamoroso Roma: Bailey gioca 21 minuti, si infortuna e chiede il cambio - L'attaccante giallorosso era entrato al posto di Pellegrini, ma per l'ennesima volta ha dovuto fare i conti con il suo fisico fragile ... corrieredellosport.it