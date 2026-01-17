Corea Sud ultima tappa Meloni in Asia

La presidente del Consiglio Meloni ha concluso la sua visita in Asia con un arrivo a Seoul, in Corea del Sud, proveniente dal Giappone. All’aeroporto di Seul Air Base è stata accolta da rappresentanti istituzionali italiani e coreani, segnando un momento importante nel dialogo tra i due paesi. Questa tappa chiude un ciclo di incontri volto a rafforzare i rapporti diplomatici e commerciali tra Italia e Corea del Sud.

13.30 La presidente del Consiglio Meloni è arrivata dal Giappone all'aeroporto di Seul Air Base, dov'è stata accolta dal viceministro degli Esteri Kim Jina, dall'ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, Kim Choon-Goo e dalla ambasciatrice d'Italia a Seul, Emilia Gatto. La Corea del Sud rappresenta la terza e ultima tappa del viaggio della premier nel continente asiatico. A Seul Meloni incontrerà il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae-Myung, in un vertice bilaterale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Missione in Asia per Meloni, da domani in Oman, Giappone e Sud Corea Leggi anche: Corea del Sud e Giappone: cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tour in Asia per Meloni, tra Oman, Giappone e Corea del Sud; Meloni lascia Tokyo diretta a Seul, lunedì l'incontro con Lee; Meloni, missione tra Medio Oriente e Asia: venerdì vedrà Takaichi; Corea del Sud e Giappone: cosa c’è dietro i viaggi di Meloni in Asia. Meloni in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio in Asia - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata dal Giappone all'aeroporto di Seoul Air Base (RKSM), dove è stata accolta dal viceministro degli Esteri Kim Jina, da ... quotidiano.net

Meloni arrivata a Seul, ultima tappa della missione in Asia - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata all'aeroporto di Seul Air Base (Rksm), dove è stata accolta dal vice ministro degli Esteri Kim Jina, dall'ambasciatore della Repubblica di ... ansa.it

Meloni a Seul per l’ultima tappa della missione in Asia - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Seul per una visita ufficiale in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio istituzionale in Asia. altarimini.it

Per Meloni bilaterale col sultano Haythambin Tariq Al Sa'id

Meloni in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio in Asia - facebook.com facebook

#Meloni in Corea del Sud, ultima tappa del viaggio in Asia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.