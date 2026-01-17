Coppa del Mondo Franzoni super in discesa libera | è terzo a Wengen

Giovanni Franzoni si conferma protagonista della Coppa del Mondo di sci, conquistando il terzo posto nella discesa libera a Wengen. Dopo il primo podio in carriera nel superG, il giovane atleta italiano continua a dimostrare progressi nelle competizioni di alto livello. La sua presenza tra i migliori rappresenta un segnale positivo per il riscontro del talento azzurro nello sci alpino.

Wengen, 17 gennaio 2026 – E’ un altro super podio per Giovanni Franzoni in Coppa del Mondo. Dopo lo strepitoso primo posto nel superG (il primo in carriera per il giovane azzurro) (leggi qui), arriva il terzo posto in discesa libera e ancora a Wengen. Sulla difficile pista svizzera, l’atleta tricolore da il meglio di sé e va benissimo in specialità. Marc Odermatt è secondo. Vince la gara Vincent Kriechmayr. E’ una gara storica per Franzoni. Le dichiarazioni – Fonte FISIfisi.org. “Ieri mi sentivo tranquillo dopo la vittoria – confessa Franzoni – Non mi sembrava di avere grandi emozioni, ma poi sono arrivate in serata e sono rimasto con gli occhi spalancati dalle 3 fino alle 6 del mattino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

