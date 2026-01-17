Coppa d’Africa Lookman regala il terzo posto alla Nigeria | battuto l’Egitto ai rigori della finalina

Nella partita per il terzo posto della Coppa d’Africa 2025, la Nigeria ha battuto l’Egitto ai rigori, grazie a un gol di Lookman. La sfida ha concluso il torneo con un risultato equilibrato e deciso ai calci di rigore, offrendo un finale sobrio e rispettoso per entrambe le squadre. Ecco un riepilogo degli eventi principali di questa importante finale di consolazione.

Cala il sipario sulla penultima recita della Coppa d’Africa 2025 con il verdetto della “finalina”. La Nigeria conquista la medaglia di bronzo superando l’Egitto al termine di una sfida equilibrata e tesa, decisa solamente alla lotteria dei calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi su un bloccato 0-0. Le Super Eagles, ancora scottate dall’eliminazione in semifinale contro i padroni di casa del Marocco, trovano il riscatto dal dischetto, lasciando i Faraoni al quarto posto e con l’amaro in bocca. L’eroe della serata è senza dubbio Ademola Lookman. L’attaccante di proprietà dell’Atalanta, entrato in campo nella ripresa per spaccare la partita, si è preso la pesante responsabilità di calciare il rigore decisivo, trasformandolo con freddezza glaciale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Coppa d’Africa, Lookman regala il terzo posto alla Nigeria: battuto l’Egitto ai rigori della finalina Leggi anche: Lookman segna, Salah sbaglia: la Nigeria batte l'Egitto ai rigori nella finale per il 3° posto Leggi anche: Egitto-Nigeria, finale 3 e 4 posto Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Osimhen trascina la Nigeria in semifinale di Coppa d’Africa finisce 2-0 contro l’Algeria. Lookman regala il terzo posto alla Nigeria in Coppa D’Africa - Dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità, la lotteria dei rigori ha premiato la Nigeria. calcioatalanta.it Osimhen out, Lookman non calcia: Nigeria ko ai rigori, Senegal-Marocco la finale di Coppa d'Africa - L'ex Napoli sostituito al 118', a segno El Aynaoui, Hakimi e Dele- tuttosport.com

