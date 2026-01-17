Coperte e giubbotti da donare ai senza dimora | a Bari la raccolta organizzata dall' associazione Incontra

L'associazione Incontra organizza a Bari una raccolta di coperte e giubbotti pesanti destinati alle persone senza dimora. L'iniziativa mira a offrire un supporto concreto durante la stagione invernale, contribuendo a garantire un riparo temporaneo a chi vive in condizioni di vulnerabilità. È un'occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di solidarietà e vicinanza.

Coperte e giubbotti pesanti da distribuire alle persone senza dimora per fronteggiare l'emergenza freddo. L'iniziativa è stata promossa questa mattina dall'associazione InConTra, da tempo in prima linea nell'offrire aiuto e supporto ai più fragili della città. I volontari dell'associazione hanno stazionato in mattinata con un camper in corso Vittorio Emanuele, in corrispondenza dell'ingresso di Palazzo di Città. Numerosi i baresi che hanno voluto partecipare all'iniziativa, donando coperte e giacconi. A portare un saluto ai volontari anche il sindaco Vito Leccese, che ha consegnato alcune coperte e ha ringraziato gli operatori per il loro impegno quotidiano sul territorio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

