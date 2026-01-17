Convocati Parma per il Genoa le scelte di Cuesta | la lista completa

Da calcionews24.com 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la lista completa dei convocati del Parma per la partita contro il Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A. Under la guida di Carlos Cuesta, i crociati si preparano a scendere in campo nel lunch match contro il team di Daniele De Rossi. Di seguito, le scelte del tecnico e i giocatori disponibili per questa importante sfida di campionato.

Il lunch match della 21ª giornata propone la sfida tra il Parma di Carlos Cuesta e il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Ducali e Rossoblù, forti di cinque punti di vantaggio sulla zona calda, cercano conferme dopo gli ottimi pareggi ottenuti rispettivamente contro Napoli e Milan. Cuesta la lista dei convocati per i crociati. Per blindare il “Tardini”, il tecnico degli Emiliani abbandona il turnover e rilancia i titolarissimi nel suo collaudato 4-3-2-1. Tornano dal primo minuto due pedine fondamentali: il talentuoso regista spagnolo Adrian Bernabé in mediana e il bomber Pellegrino come terminale offensivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

convocati parma per il genoa le scelte di cuesta la lista completa

© Calcionews24.com - Convocati Parma per il Genoa, le scelte di Cuesta: la lista completa

Leggi anche: Convocati Genoa per l’Inter, le scelte di De Rossi: la lista completa

Leggi anche: Parma, i convocati di Cuesta per la sfida contro la Lazio: ecco la lista completa dei ducali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Serie A: le probabili formazioni della 21^ giornata; Genoa, i convocati per il Cagliari: assenza in attacco, la scelta su Messias; Parma-Genoa, arbitra Luca Pairetto; Verso Parma-Genoa, diamo i numeri.

convocati parma genoa scelteParma, contro il Genoa con Corvi o Rinaldi? La risposta di Cuesta in conferenza stampa - Parma, il tecnico dei ducali Carlos Cuesta ha spiazzato tutti lanciando come titolare Filippo Rinaldi, sulla carta il quarto portiere. tuttomercatoweb.com

convocati parma genoa scelteParma, i convocati per la gara di domani contro il Genoa - Il Parma ritrova il difensore Lvik che è stato convocato per la gara di domani contro il Genoa che si disputerà al Tardini alle ore 12. genoanews1893.it

convocati parma genoa scelteParma, i convocati di Cuesta per la sfida con il Genoa: torna a disposizione Løvik. Out Guaita - Nel giorno di vigilia della sfida di campionato tra il Parma e il Genoa, in programma domani pomeriggio al Tardini nel lunch match delle 12:30, il tecnico. tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.