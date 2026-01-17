Convocati Parma per il Genoa le scelte di Cuesta | la lista completa

Ecco la lista completa dei convocati del Parma per la partita contro il Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A. Under la guida di Carlos Cuesta, i crociati si preparano a scendere in campo nel lunch match contro il team di Daniele De Rossi. Di seguito, le scelte del tecnico e i giocatori disponibili per questa importante sfida di campionato.

Il lunch match della 21ª giornata propone la sfida tra il Parma di Carlos Cuesta e il Genoa guidato da Daniele De Rossi. Ducali e Rossoblù, forti di cinque punti di vantaggio sulla zona calda, cercano conferme dopo gli ottimi pareggi ottenuti rispettivamente contro Napoli e Milan. Cuesta la lista dei convocati per i crociati. Per blindare il “Tardini”, il tecnico degli Emiliani abbandona il turnover e rilancia i titolarissimi nel suo collaudato 4-3-2-1. Tornano dal primo minuto due pedine fondamentali: il talentuoso regista spagnolo Adrian Bernabé in mediana e il bomber Pellegrino come terminale offensivo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

