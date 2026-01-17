Convocati Juve per il Cagliari Spalletti riabbraccia due bianconeri La decisione su Yildiz | la lista ufficiale per il match

La Juventus ha ufficializzato i convocati per la sfida contro il Cagliari. Spalletti può contare su due giocatori fondamentali, mentre la decisione riguardo a Kenan Yildiz sarà comunicata nelle prossime ore. La lista ufficiale include i nomi dei calciatori disponibili per la partita, offrendo un quadro chiaro sulla rosa a disposizione dell’allenatore per questa importante sfida di campionato.

Convocati Juve per il Cagliari: Spalletti recupera due pedine chiave. La decisione su Kenan Yildiz: la lista ufficiale. La delicata trasferta in terra sarda porta in dote notizie estremamente positive per Luciano Spalletti, che per la sfida contro il Cagliari può finalmente attingere a risorse fondamentali rimaste ai box di recente. Scorrendo la lista dei 22 calciatori chiamati a difendere i colori bianconeri all'Unipol Domus, spiccano infatti due ritorni pesantissimi che alzano notevolmente il tasso tecnico e caratteriale della rosa: quelli di Federico Gatti e Francisco Conceição. Il recupero del difensore centrale è una manna dal cielo per blindare il reparto arretrato; la sua aggressività e leadership saranno vitali in una gara che si preannuncia fisica e spigolosa.

Gatti e Conceicao recuperati ma in panchina a Cagliari, Spalletti non vuole rischiare - Buone notizie per la Juventus che in vista di un programma denso di impegni tra campionato e Champions League, ha ritrovato anche Gatti e Conceicao che hanno recuperato dai rispettivi infortuni. tuttojuve.com

Pronostico Cagliari-Juventus: effetto Spalletti anche in Sardegna - Juventus è una partita di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

