Controlli della residenza volantini truffa affissi nelle case a Verona | Messaggio ingannevole privo di fondamento

A Verona sono state segnalate nuove comunicazioni ingannevoli affisse vicino a condomini, in cui si menzionano presunti controlli delle forze dell’ordine sulla residenza. Questi volantini, già oggetto di attenzione lo scorso anno, risultano privi di fondamento e creano confusione tra i cittadini. È importante verificare sempre le fonti ufficiali e diffidare da messaggi che sembrano ingannevoli o non supportati da prove concrete.

Nuove segnalazioni anche a Verona, dopo i casi della scorsa estate, in merito ai volantini affissi nei pressi di condomini e abitazioni che fanno riferimento a presunti controlli in merito alla residenza da parte delle forze dell'ordine. Si tratta in realtà di tentativi di truffa cui non si deve dunque in alcun modo prestare credito. Nel testo del volantino, non proprio lineare, si invitano gli abitanti non residenti a «lasciare le abitazioni ospitanti», rivendicando inoltre l'esibizione su richiesta di una serie di documenti e millantando in caso contrario un'«ammenda fino a 206 euro» e l'«arresto fino a 3 mesi, reclusione da 3 a 12 anni nei casi più gravi».

