Controlli dei carabinieri sui detentori di armi | denunciato un 77enne

Durante un controllo sui detentori di armi, i carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato un 77enne per il mancato rispetto delle norme vigenti. L’operazione rientra nelle attività di verifica sulla corretta conservazione e possesso delle armi, volte a garantire la sicurezza pubblica. La denuncia evidenzia l’importanza di rispettare le prescrizioni legislative per chi detiene armi in modo legale.

L'uomo, dopo aver traslocato, aveva smarrito l’arma legalmente detenuta, violando così le norme che disciplinano la custodia, il trasporto e l’obbligo di comunicazione all’Autorità in caso di cambio del luogo di detenzione Nell’ambito dei controlli svolti dai carabinieri nei confronti dei possessori di armi legalmente detenute, finalizzati a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, i militari della stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un 77enne del posto per omessa denuncia di armi a seguito del cambio del luogo di custodia, trasporto illecito di arma comune da sparo e omessa custodia della stessa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

