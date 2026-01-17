Contro l’Atletico Ascoli si contano gli assenti

Vigilia di Ancona-Atletico Ascoli con alcune incognite di formazione per l’allenatore Maurizi. Tra assenze e recuperi, il tecnico deve riorganizzare la difesa, priva di Bonaccorsi squalificato e Meola infortunato. Rovinelli è in fase di recupero, mentre Petito e Sparandeo potrebbero avere maggior spazio come centrali difensivi. La partita si avvicina con diverse variabili da valutare.

Vigilia di Ancona-Atletico Ascoli con vari dubbi per Agenore Maurizi. Il mister conta gli assenti: out per squalifica Bonaccorsi ma pure Meola, infortunato anche se sulla via del recupero Rovinelli, difesa da "reinventare", o meglio, da testare senza i due giocatori che nel ruolo di centrali difensivi hanno giocato quasi sempre da titolari, anche se nelle ultime partite hanno trovato maggior spazio Petito e Sparandeo. In compenso rientra Attasi. Stavolta la coppia di difensori centrali è praticamente obbligata, viste le assenze forzate dei loro compagni di reparto. Insieme a Petito e Sparandeo in difesa, davanti a Salvati, dovrebbero giocare Ceccarelli (o De Luca ) e Calisto, più avanti Gerbaudo insieme a Proromo (o Miola o Maspero ), ma anche il capitano Gelonese sembra pronto per tornare a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contro l’Atletico Ascoli si contano gli assenti Leggi anche: Atletico Ascoli al lavoro. Si prepara la sfida contro L’Aquila Leggi anche: Atletico Ascoli, domani la sfida contro il Teramo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Teramo Calcio 1913 - Atletico Ascoli 1-2 91° Simone Seccardini Ancona Atletico Ascoli Stadio Del Conero · Ancona Domenica 18 gennaio · Ore 14.30 – Prezzo unico: €10 (+ prev.) Online su Ciaotickets - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.