Conti servizi e sicurezza | il Consiglio di Pomezia approva il bilancio di previsione

Il Consiglio comunale di Pomezia ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo ai conti, ai servizi e alla sicurezza della città. La decisione, presa con 14 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto, rappresenta un passaggio importante nel percorso di pianificazione e gestione delle risorse comunali per il prossimo anno.

Pomezia, 17 gennaio 2026 – Approvata in Consiglio comunale la nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) con 14 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto. Via libera anche al Bilancio, approvato con 13 voti favorevoli e 8 contrari. Il sindaco di Pomezia, Veronica Felici, dichiara: "Il Bilancio di Previsione appena approvato rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra comunità. Parliamo di un incremento complessivo di circa quattro milioni di euro, un risultato tutt'altro che scontato, ottenuto nonostante le pesanti criticità finanziarie ereditate dal passato e sulle quali stiamo intervenendo con determinazione sin dal primo giorno.

