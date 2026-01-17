Conte preoccupato | Lukaku e gli altri infortunati? Non ho informazioni Inter a +9? Dico che…

Antonio Conte ha espresso incertezza sulle condizioni di Lukaku e degli altri infortunati, dichiarando di non avere aggiornamenti ufficiali. Riguardo alla posizione dell’Inter in classifica, con un vantaggio di +9 punti, ha preferito non sbilanciarsi, limitandosi a commentare in modo prudente la situazione attuale della squadra.

Conte preoccupato: «Lukaku e gli altri infortunati? Non ho informazioni. Inter a +9? Dico che.». Le parole del tecnico dei partenopei. Il clima in casa Napoli a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo è teso e segnato dall’incertezza. Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della 21ª giornata, non ha nascosto le difficoltà di una rosa falcidiata dagli infortuni e di un mercato invernale che fatica a regalare i rinforzi sperati. Con l’Inter che scappa in classifica, il tecnico leccese ha scelto la linea del pragmatismo, pungendo però lo staff medico sulla gestione dei rientri più attesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte preoccupato: «Lukaku e gli altri infortunati? Non ho informazioni. Inter a +9? Dico che…» Leggi anche: Hojlund è cambiato grazie agli schemi di Conte: ora replica le movenze di Lukaku e gioca per gli altri Leggi anche: Il Napoli domenica, Conte fa il punto sugli infortunati: “Lukaku a Roma? Non è pronto” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Neres salta Inter-Napoli, non sarà neanche in panchina: il brasiliano è ancora infortunato; Caos arbitri, simulazioni e infortuni. Il girone d’andata è stato un disastro; Clamoroso Lukaku, Il Mattino - Il ritorno in campo è lontanissimo, staff preoccupato: le ultime; SKY - Ferguson al Napoli, dipende da Malen. Conte è preoccupato per Lukaku. Napoli, Conte sorride: Lukaku e Anguissa pronti al rientro tra Copenhagen e Juve - il tecnico del Napoli Antonio Conte dovrebbe presto ritrovare. tuttomercatoweb.com

La crisi del Napoli, i quattro motivi: infortuni, stanchezza e mercato. Lucca e Lang bocciati da Conte - Il Napoli ha perso terreno in classifica e adesso riprende la Champions con due partite decisive. msn.com

Infortuni Napoli: Lukaku sconsolato, il "tranquillo" Meret è il più arrabbiato - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, anche in vista della partita degli azzurri contro il Parma, sarà costretto a fare a meno di diversi calciatori. msn.com

"Sono molto preoccupato per gli infortuni", le parole di #Conte in conferenza stampa #LazioNapoli - facebook.com facebook

#Conte: “Sono seriamente preoccupato: oggettivamente non siamo tantissimi” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.