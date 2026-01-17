conte conferma vergara al posto di politano neres neanche in panchina

Conte ha ufficializzato Vergara al posto di Politano, mentre Neres non è presente in panchina. Le formazioni di Napoli e Sassuolo sono state rese note poco fa. La sfida al Maradona rappresenta un momento importante per il Napoli, che cerca di interrompere una serie negativa di due partite senza vittorie.

Le formazioni ufficiali di Napoli e Sassuolo sono state diramate pochi minuti fa. Conte si gioca molto al Maradona, dove non si vince da due partite di fila. L’Inter intanto ha vinto a Udine e ha portato il distacco a +9 momentaneamente a parità di partite giocate. A Napoli arriva il Sassuolo di Grosso, una buona squadra con velleità di metà classifica e in emergenza infortuni specie in alcune zone del campo. Conte schiera dal primo minuto Vergara, sorprendendo e tenendo in panchina Politano. Ancora nessun minuto per Lucca dall’inizio se non in Coppa Italia e a inizio stagione. Ritorna Beukema con Juan Jesus, Buongiorno in panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

