Conte cambia volto | Vergara verso una maglia da titolare

Da forzazzurri.net 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento cruciale della stagione, Antonio Conte valuta nuove opzioni per la formazione. Con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e mantenere alta la competitività, Vergara si avvicina a una maglia da titolare. La gestione delle energie e delle rotazioni diventa fondamentale in questa fase, influenzando le scelte tecniche e strategiche del tecnico.

La gestione delle energie diventa una variabile decisiva in una fase della stagione segnata da impegni ravvicinati. Con partite ogni tre giorni, Antonio Conte è chiamato a rivedere scelte e gerarchie, soprattutto nel reparto offensivo, dove si profilano novità importanti in vista della sfida contro il Sassuolo. Nel sistema offensivo che ruota attorno a Rasmus Hojlund e al rientrante Eljif Elmas, destinato a ripartire dal primo minuto sulla sinistra, prende quota la candidatura di Antonio Vergara. Il giovane attaccante, secondo il Corriere dello Sport, si è guadagnato considerazione non per un’occasione simbolica, ma per quanto mostrato in campo: “non sarebbe un regalo per il compleanno festeggiato ieri, ma perché è stato il migliore nel finale con il Parma, l’unico in grado di creare qualcosa di davvero interessante”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.netImmagine generica

Leggi anche: Politano verso una maglia da titolare: Conte pensa al rilancio

Leggi anche: Verso una maglia da titolare per l’Udinese: Antonio Conte vuole dargli una chance

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Neres può giocare contro l'Inter? Oggi la risposta dei test del Napoli; Il Napoli sbatte contro il muro del Parma: altra frenata per i campioni d'Italia.

conte cambia volto vergaraConte cambia volto: Vergara verso una maglia da titolare - Conte cambia volto: Vergara verso una maglia da titolare La gestione delle energie diventa una variabile decisiva in una fase della stagione segnata da ... forzazzurri.net

conte cambia volto vergaraÈ il giorno di Vergara, Conte lo lancia dal primo minuto contro il Sassuolo - Riposa Politano, in difesa tor­ne­ranno tito­lari Beu­kema e Juan Jesus, ci sarà Spinazzola sulla sinistra ... ilnapolista.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.