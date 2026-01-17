Conte cambia volto | Vergara verso una maglia da titolare

In un momento cruciale della stagione, Antonio Conte valuta nuove opzioni per la formazione. Con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e mantenere alta la competitività, Vergara si avvicina a una maglia da titolare. La gestione delle energie e delle rotazioni diventa fondamentale in questa fase, influenzando le scelte tecniche e strategiche del tecnico.

La gestione delle energie diventa una variabile decisiva in una fase della stagione segnata da impegni ravvicinati. Con partite ogni tre giorni, Antonio Conte è chiamato a rivedere scelte e gerarchie, soprattutto nel reparto offensivo, dove si profilano novità importanti in vista della sfida contro il Sassuolo. Nel sistema offensivo che ruota attorno a Rasmus Hojlund e al rientrante Eljif Elmas, destinato a ripartire dal primo minuto sulla sinistra, prende quota la candidatura di Antonio Vergara. Il giovane attaccante, secondo il Corriere dello Sport, si è guadagnato considerazione non per un'occasione simbolica, ma per quanto mostrato in campo: "non sarebbe un regalo per il compleanno festeggiato ieri, ma perché è stato il migliore nel finale con il Parma, l'unico in grado di creare qualcosa di davvero interessante".

