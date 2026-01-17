Coniugi morti a Pordenone non rispondevano da giorni | la donna non è riuscita a chiedere aiuto

Due anziani coniugi sono stati rinvenuti senza vita nell’appartamento di via Cimoliana, a Pordenone, giovedì 16 gennaio. La donna non era riuscita a chiedere aiuto e non rispondeva da giorni, portando alla scoperta dei corpi di Pier Luigi Deon e Anna Maria Giust. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto, al momento senza conferme ufficiali.

Cosa è successo nell’appartamento di via Cimoliana, morti Pier Luigi Deon e Anna Maria Giust. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel loro appartamento d i via Cimoliana, a Pordenone, nel primo pomeriggio di giovedì 16 gennaio. A lanciare l’allarme è stato un nipote, insospettito dal silenzio prolungato: da giorni marito e moglie non rispondevano né al telefono né al citofono. Un’assenza anomala, confermata anche dalle tapparelle sempre abbassate. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione, al terzo e ultimo piano dello stabile, la scena che si è presentata è apparsa subito drammatica e silenziosa: i corpi di Pier Luigi Deon, 92 anni, e di Anna Maria Giust, 95, erano distesi sul pavimento della camera da letto, uno accanto all’altro, vicino alla porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

