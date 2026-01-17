Coniugi morti a Pordenone non rispondevano da giorni | la donna non è riuscita a chiedere aiuto
Due anziani coniugi sono stati rinvenuti senza vita nell’appartamento di via Cimoliana, a Pordenone, giovedì 16 gennaio. La donna non era riuscita a chiedere aiuto e non rispondeva da giorni, portando alla scoperta dei corpi di Pier Luigi Deon e Anna Maria Giust. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto, al momento senza conferme ufficiali.
Cosa è successo nell’appartamento di via Cimoliana, morti Pier Luigi Deon e Anna Maria Giust. Due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nel loro appartamento d i via Cimoliana, a Pordenone, nel primo pomeriggio di giovedì 16 gennaio. A lanciare l’allarme è stato un nipote, insospettito dal silenzio prolungato: da giorni marito e moglie non rispondevano né al telefono né al citofono. Un’assenza anomala, confermata anche dalle tapparelle sempre abbassate. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nell’abitazione, al terzo e ultimo piano dello stabile, la scena che si è presentata è apparsa subito drammatica e silenziosa: i corpi di Pier Luigi Deon, 92 anni, e di Anna Maria Giust, 95, erano distesi sul pavimento della camera da letto, uno accanto all’altro, vicino alla porta d’ingresso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: La violenza di genere in Italia riguarda una donna su tre, cosa ci dicono i dati (e come trovare i centri per chiedere aiuto)
Leggi anche: Depressione: i segnali da riconoscere per chiedere aiuto in tempo
Due anziani trovati morti in casa a Pordenone - Due anziani coniugi, ultranovantenni, sono stati trovati morti nel primo pomeriggio all'interno della loro abitazione di via Cimoliana a Pordenone. ansa.it
Pordenone, coppia di anziani trovata morta in via Cimoliana: esclusa l'ipotesi di reato - Nel pomeriggio della giornata di oggi, 16 gennaio, è stata rinvenuta una coppia di coniugi ultranovantenni morti all'nterno della loro abitazione in via Cimoliana a Pordenone. triestecafe.it
Anziani coniugi trovati senza vita in casa a Pordenone, nessun segno di violenza - A dare l'allarme un nipote preoccupato perché non li sentiva da giorni. msn.com
Due anziani coniugi trovati morti in casa a Pordenone. Le possibili cause. Due anziani coniugi, Anna Maria Giust di anni 95 e Pierluigi Deon 91 anni , sono stati trovati morti nel primo pomeriggio all'interno della loro abitazione di via Cimoliana a Pordenone. A - facebook.com facebook
Giallo a Guardia Sanframondi: anziani coniugi ritrovati morti nel laghetto, indagini in corso. #GuardiaSanframondi #Cronaca #Indagini #Fremondoweb x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.