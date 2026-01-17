Congresso Pd Napoli è ufficiale il quarto rinvio Senza mediazione si rischia il commissario
Il Congresso del Pd a Napoli ha subito il quarto rinvio ufficiale, evidenziando le difficoltà di trovare un'intesa tra le diverse aree interne al partito. La mancanza di mediazione potrebbe portare all’intervento di un commissario straordinario, compromettendo il percorso democratico e le scelte interne. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre si cerca una soluzione che possa riportare stabilità e regolarità nel processo congressuale.
Pd Napoli al quarto rinvio sul congresso provinciale: senza accordo tra le aree si rischia il commissariamento. O quanto meno una figuraccia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
