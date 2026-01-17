Congresso Pd Napoli è ufficiale il quarto rinvio Senza mediazione si rischia il commissario

Il Congresso del Pd a Napoli ha subito il quarto rinvio ufficiale, evidenziando le difficoltà di trovare un'intesa tra le diverse aree interne al partito. La mancanza di mediazione potrebbe portare all’intervento di un commissario straordinario, compromettendo il percorso democratico e le scelte interne. La situazione rimane in attesa di sviluppi, mentre si cerca una soluzione che possa riportare stabilità e regolarità nel processo congressuale.

Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: “Basta nomine di uomini” - Il congresso napoletano dei Dem potrebbe slittare ancora: non si trova l'accordo per le due partite: la segreteria provinciale e la giunta di Napoli ... fanpage.it

Congresso Pd, nuovo rinvio, ma accordo tra le correnti: c’è la sorpresa Tartaglione - E siamo al quinto rinvio, un altro record, per presentare le candidature al congresso del Pd. ilmattino.it

Pd Napoli spaccato sul congresso metropolitano: in bilico l’accordo su Dinacci, correntone Schlein e area Topo ai ferri corti, prende quota la proroga di Annunziata - facebook.com facebook

