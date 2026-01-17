' ConFido in te' a lezione di tutela animali | il contrasto al randagismo entra in classe nelle scuole del Foggiano

La campagna “ConFido in te” porta l’educazione alla tutela degli animali nelle scuole del Foggiano. Presentata presso l’Istituto Comprensivo ‘Tancredi Amicarelli’ di Monte Sant’Angelo, l’iniziativa promuove la sensibilizzazione tra gli studenti sul contrasto al randagismo. Promossa dalla Lndc Lega Nazionale Difesa del Cane e supportata dall’amministrazione locale, mira a sviluppare una cultura di rispetto e cura per gli animali.

È partita anche a Monte Sant’Angelo, nell’Istituto Comprensivo ‘Tancredi Amicarelli’, la campagna di educazione civica ‘ConFIDO in te’, ideata dalla Lndc Lega Nazionale Difesa del Cane Animal Protection – sezione di Vieste e fortemente voluta nel Comune di Monte Sant’Angelo dagli assessori Vittorio De Padova (Benessere animale) e Rosa Palomba (Istruzione). L’attività è stata accolta molto favorevolmente dal dirigente Scolastico, prof. Nicandro Rago, e dalla docente di scuola primaria Laura Rago, che ne ha curato l’organizzazione. La campagna rientra tra le azioni educative del più ampio progetto ‘Zero cani in canile’, è rivolta alle scuole e, in coerenza con le Linee guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica, mira a promuovere la consapevolezza e la responsabilità nei confronti degli animali, contrastando il fenomeno del randagismo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

