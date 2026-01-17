Conferenza stampa Allegri pre Milan Lecce | La fortuna è una componente della vita | più ce la andiamo a cercare meglio è La sfida di domani…

Alla vigilia della partita tra Milan e Lecce, l’allenatore Allegri ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di affrontare ogni sfida con impegno e determinazione. Ha evidenziato come la fortuna sia parte integrante della vita sportiva e ha condiviso la sua visione sulla preparazione della squadra in vista di questa importante gara a San Siro.

Alla vigilia della sfida tra Milan e Lecce, Massimiliano Allegri ha incontrato i giornalisti in conferenza stampa, soffermandosi sul lavoro svolto dalla squadra in questi giorni e sull'importanza di presentarsi a San Siro con il giusto atteggiamento. Queste le sue parole riportare da Milannews24: "Il Lecce viene da due ottime prestazioni: in casa col Parma era in vantaggio e con l'Inter ha fatto una prestazione molto buona, soffrendo il giusto e non soffrendo tantissimo. Hanno una buona condizione fisica. Per noi è molto importante domani perché nelle ultime tre in casa abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria: dobbiamo tornare a vincere in casa anche perché a San Siro ci ritorneremo il 22 febbraio.

