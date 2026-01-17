Confartigianato all' attacco | Ci pagano le pensioni in ritardo

Confartigianato denuncia il ritardo nei pagamenti delle pensioni INPS, una situazione che coinvolge gli artigiani e i pensionati. Pierino Chiandussi, presidente dell’Anap FVG, evidenzia come questa problematica rappresenti un’ingiustizia in un’epoca di avanzata tecnologia. È necessario intervenire prontamente per garantire regolarità e trasparenza nei pagamenti, tutelando così i diritti di chi ha contribuito nel corso degli anni.

Il presidente di Anap Fvg, Pierino Chiandussi, ha segnalato che se i primi giorni del mese corrispondono a un fine settimana, le pensioni sono accreditate in ritardo: “Inaccettabile nell'era del bonifico istantaneo” Pensioni Inps accreditate in ritardo. È la denuncia che il presidente dell’Anap (Associazione Anziani e Pensionati Confartigianato) Fvg, Pierino Chiandussi, ha raccolto tra gli artigiani e ha rilanciato “affinché si ponga rimedio a una condizione assurda nell’epoca dell’intelligenza artificiale e del bonifico istantaneo. Il ritardo nell’accredito della pensione che si è verificato a gennaio, quest’anno si riproporrà anche a maggio e ad agosto, quando le pensioni saranno accreditate rispettivamente il 3 e il 4 del mese”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

