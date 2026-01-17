Conegliano ruggisce in Serie A1 | Haak rinnova e divampa contro Bergamo Pantere sempre al comando

Conegliano si conferma protagonista della Serie A1 di volley femminile, conquistando una vittoria netta contro Bergamo nella 20ª giornata. Dopo una difficile trasferta a Chieri e una convincente prestazione in Champions League contro Dresda, le Pantere mantengono il comando della classifica. Il rinnovo di Haak rafforza ulteriormente il team, che continua a dimostrare solidità e determinazione in campionato.

Dopo aver sudato sul campo di Chieri, riuscendo ad imporsi soltanto al tie-break, e dopo aver passeggiato in Champions League contro il Dresda, Conegliano si è rimessa in moto anche nella Serie A1 di volley femminile e ha sconfitto Bergamo con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 25-15) nell’incontro valido per la 20ma giornata. Le Campionesse d’Europa hanno infilato la diciannovesima vittoria stagionale e, grazie all’affermazione contro la settima forza del torneo (al quarto ko di fila), si confermano in testa alla classifica generale con due punti di vantaggio nei confronti di Scandicci. Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state brave a rimontare da 15-18, nel secondo parziale sono state recuperate dal 21-17 e l’hanno spuntata in un serratissimo finale, mentre la terza frazione è stata a senso unico in favore delle Pantere, capaci di completare la propria prova di forza di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. 🔗 Leggi su Oasport.it

