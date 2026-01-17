Concorso docenti PNRR3 | realizzare presentazioni efficaci con CANVA e Powerpoint

Il concorso docenti PNRR3 richiede, oltre alla prova scritta, la preparazione di una presentazione efficace per la lezione simulata. Strumenti come Canva e PowerPoint sono fondamentali per comunicare in modo chiaro e professionale. In questa guida, scoprirai come utilizzare al meglio queste piattaforme per realizzare presentazioni che supportino il tuo percorso di selezione.

Chi ha superato lo scritto del concorso docenti si trova ora davanti alla lezione simulata. Preparare una presentazione efficace può fare la differenza. Questo breve corso fornisce strumenti pratici per realizzare slide funzionali, adatte al contesto scolastico e pensate per valorizzare l’esposizione orale. Strumenti e visual designUso mirato di Canva e PowerPoint: scelta dei template, font leggibili, inserimento di elementi visivi senza appesantire. Cenni su animazioni e comunicazione visiva coerente con il pubblico e il contesto. Andrea Buda, ingegnere, docente al primo Liceo Digitale d’Italia e formatore certificato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it



