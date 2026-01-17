Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Il concorso docenti PNRR3, bandito con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025, riguarda le categorie infanzia, primaria e secondaria. Di seguito, vengono pubblicate le lettere estratte per l’avvio delle prove orali, un passaggio importante nel percorso di selezione dei candidati. Questa comunicazione è aggiornata e fornisce le informazioni ufficiali necessarie per prepararsi alle prossime fasi del concorso.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l’avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento. Attenzione: i candidati che hanno partecipato alla prova scritta con riserva potranno sciogliere la riserva tra il 15 dicembre 2025 e il 2 febbraio 2026. La convocazione di questi candidati potrà avvenire solo a riserva sciolta, come indicato nel bando “Nelle more dello scioglimento della riserva, i candidati non sono convocabili alle prove orali.” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

