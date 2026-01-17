Concorsi a Salerno | punteggi extra per chi ha già lavorato in Comune

La giunta di Salerno, guidata da Vincenzo Napoli, ha approvato nuove disposizioni per i concorsi pubblici, prevedendo punteggi aggiuntivi per chi ha già lavorato presso il Comune. Questa misura, adottata prima delle dimissioni del sindaco, mira a valorizzare l’esperienza pregressa dei candidati nel settore pubblico locale, offrendo loro un vantaggio nelle procedure di selezione.

Chi ha già lavorato a Palazzo di Città avrà un “bonus” nei concorsi. Lo ha stabilito la giunta, l'ultima guidata da Vincenzo Napoli, riunitasi ieri poche ore prima delle dimissioni del primo cittadino. La delibera di indirizzo impone di riconoscere un punteggio specifico all'esperienza maturata nel Comune. Il provvedimento interesserà le prossime selezioni per titoli ed esami, coinvolgendo sia il personale che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato (spesso in attesa di stabilizzazione), sia i dipendenti già di ruolo a tempo indeterminato che aspirano a una progressione di carriera verticale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

