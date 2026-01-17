Concerto tributo agli Oasis al Minas Tirith arrivano i The Morning Glory

Da palermotoday.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio, il Minas Tirith di Palermo ospiterà un concerto tributo agli Oasis. I The Morning Glory, band siciliana attiva da oltre dieci anni, proporranno un’interpretazione fedele e rispettosa delle canzoni del celebre gruppo britannico. L’evento rappresenta un’occasione per gli appassionati di britpop di ascoltare dal vivo brani storici degli Oasis in un contesto semplice e accurato.

Venerdì 23 gennaio Palermo ospita una serata all'insegna del britpop: al Minas Tirith arrivano i The Morning Glory, la tribute band siciliana degli Oasis attiva da oltre 10 anni.Il live è a ingresso gratuito e partirà dalle 21:30. In scaletta i grandi classici della band di Manchester

