Comunità in lutto per la scomparsa della memoria storica del paese

Sparanise piange la perdita di Peppe Carcaiso, figura stimata e apprezzata da tutta la comunità. Considerato una vera memoria storica del paese, il suo contributo nel campo artistico e culturale ha lasciato un segno indelebile. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l’intera comunità, che lo ricorda con rispetto e affetto.

Così il gruppo “Sparanise in Movimento”: “Con lui perdiamo un pezzo unico di quella stagione culturale che ha saputo accendere energie, idee e partecipazione, quando la Pro Loco era un vero motore di eventi e iniziative: decine di persone coinvolte nell’organizzazione e un’intera comunità che si riconosceva nel piacere di esserci. Peppe non era solo un uomo di cultura: era cultura vissuta. Chi lo ha conosciuto sa quanto fosse capace di stare al centro della comunità con una vivacità intellettuale rara, e con quella forza dignitosa con cui affrontava anche la sofferenza, senza mai smettere di essere luce per gli altri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

