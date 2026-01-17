Comoli e Ferrari in Moto Gp | l' azienda novarese ancora sponsor del team di Valentino Rossi

Comoli e Ferrari rinnova per il quarto anno la propria sponsorizzazione con il VR46 Racing Team di Moto Gp. Questa collaborazione, consolidata nel tempo, rappresenta un impegno duraturo che va oltre la semplice sponsorizzazione sportiva, rafforzando il legame tra l’azienda novarese e il mondo delle competizioni motociclistiche.

“Rinnovare per il quarto anno la sponsorizzazione con VR46 Racing Team significa confermare una partnership che, nel tempo, ha dimostrato di essere molto più di una semplice collaborazione sportiva. È un percorso condiviso tra realtà che credono nei valori dell’eccellenza, dell’innovazione e del lavoro di squadra, e che sanno quanto la continuità sia fondamentale per costruire risultati solidi e duraturi - ha detto Paolo Ferrari, AD di Comoli Ferrari, che aggiunge - Uno degli elementi che ci lega maggiormente a VR46 è l’attenzione costante ai giovani talenti e alla loro crescita. L’Academy rappresenta un modello virtuoso di investimento sul futuro, un approccio che sentiamo molto vicino anche alla nostra visione aziendale: credere nelle persone, accompagnarle in un percorso di sviluppo e creare le condizioni perché possano esprimere il massimo del loro potenziale”. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

