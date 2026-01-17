Como benedizione di auto e animali a Sant’Agostino | lunga fila di veicoli e inevitabile traffico

A Como, l’area di Sant’Agostino ha ospitato la tradizionale benedizione di auto e animali. L’evento, molto partecipato dalla comunità, ha richiamato una lunga fila di veicoli e causato un intenso traffico nella zona, confermando l’importanza di questa tradizione locale.

Come da tradizione, anche oggi l’area di Sant’Agostino a Como si è animata per la benedizione di auto e animali, uno degli appuntamenti più riconoscibili e partecipati dalla comunità. Fin dal mattino si sono formate lunghe file di veicoli in attesa del rito, mentre tante persone sono arrivate a piedi con cani, gatti e altri piccoli animali domestici. La benedizione rappresenta per molti un gesto di affidamento e protezione, per chi guida ogni giorno e per chi considera il proprio animale parte integrante della famiglia. Le immagini raccontano bene il clima della giornata: auto incolonnate, persone pazienti, animali al guinzaglio o in braccio, in un’atmosfera tranquilla e rispettosa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Festa di Sant’Antonio Abate nelle due parrocchie, in programma anche la benedizione degli animali

Leggi anche: Festa Sant’Antonio Abate: celebrazione messa, benedizione animali e pettolata con musica

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sant’Antonio Abate, sabato la benedizione delle auto a Como; Cosa fare a Como e provincia nel week-end: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026; Falò di Sant’Antonio in Lombardia il 17 e 18 gennaio: dove e quando.

Sant’Antonio, sabato la benedizione delle auto a Como - La tradizionale benedizione delle auto domani a Como, in occasione della Festa di Sant’Antonio Abate. espansionetv.it