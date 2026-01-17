Como aggrediscono un volontario e tagliano le gomme delle auto | rintracciati e denunciati dalla polizia

A Como, alcuni individui hanno aggredito un volontario e danneggiato le auto parcheggiate, tagliando le gomme. La polizia, intervenuta prontamente, è riuscita a rintracciarli e denunciarli. Questo episodio evidenzia l'importanza di mantenere un ambiente sicuro e rispettoso per tutte le persone coinvolte.

Prima l’aggressione al custode del dormitorio di Borgovico, poi le gomme tagliate alle auto dei volontari. I due sono stati rintracciati nella zona dello stadio, uno aveva con sé un coltello a serramanico Aggrediscono un volontario, tagliano le gomme alle auto parcheggiate fuori dal dormitorio e cercano di far perdere le proprie tracce nascondendosi tra le vetture in sosta. Una notte di violenza e vandalismo a Como che si è conclusa con la denuncia di due uomini grazie all’intervento della polizia di stato.La polizia di stato di Como ha denunciato in stato di libertà due cittadini egiziani di 27 e 20 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di un’aggressione e di una serie di danneggiamenti avvenuti nella notte nei pressi del dormitorio di via Borgovico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

