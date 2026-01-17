Commisso il cordoglio del Torino per il patron della Fiorentina – FOTO

Il Torino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, patron della Fiorentina. Urbano Cairo ha condiviso le proprie condoglianze in segno di rispetto e vicinanza. La notizia ha suscitato commozione nel mondo del calcio, sottolineando l'importanza di una figura che ha lasciato un segno significativo nel panorama sportivo italiano.

Lutto nel mondo del calcio e in modo particolare in quello della Fiorentina. È venuto a mancare – all’età di 76 anni – il proprietario e presidente del club Viola, Rocco Commisso. A comunicare la notizia è stata la stessa società toscana, tramite un messaggio diramato sui propri profili ufficiali intorno alle primissime ore del mattino. <>. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

