Commercio nel tunnel | Un piano comunale per riportare i clienti dentro i piccoli negozi

Il commercio nel centro storico sta affrontando sfide significative, con l’obiettivo di attrarre nuovamente i clienti nei piccoli negozi. Un piano comunale mira a favorire questa ripresa, coinvolgendo attivamente imprenditori e amministrazioni locali. Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate dal 2004, analizza le principali sfide per lo sviluppo nel 2026, sottolineando l’importanza di strategie condivise per sostenere il settore.

L’imprenditore cesenate Augusto Patrignani (nella foto) è presidente di Confcommercio dal 2004. Presidente, quali sfide per lo sviluppo nel 2026? "Sono molteplici, bisogna farsi da una parte". Quale parte? "Una Romagna che sia non meno forte dell’Emilia, servita e unita al di là del colore delle giunte per vincere la partita". La priorità la Romagna? "Le dotazioni infrastrutturali. Non le elenco, è letteratura" Con che assetto istituzionale? "Quello che la faccia contare di più di adesso e del passato". I negozi di vicinato hanno ancora un futuro? Sia sincero. "Sì, non sono io il problema". Chi lo è? "I troppi che li danno per spacciati e non fanno nulla per loro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

